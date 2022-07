États-Unis : une jeune fille de 10 ans obligée de faire plusieurs centaines de kilomètres pour avorter

Le confrère du docteur Bernard se trouvait en effet en compagnie d’une patiente de 10 ans, enceinte depuis 45 jours, soit six semaines et trois jours. Problème : dans les heures qui ont suivi la décision de la Cour suprême, l’État de l’Ohio a été l’un des premiers à décider d'interdire toute forme d’avortement après six semaines. L'enfant a donc dû se rendre dans l'Indiana, qui n'a pas encore légiféré sur la question, pour pouvoir être prise en charge et avorter.

Les journalistes de l’Indianapolis Star ont d’ailleurs déclaré que de nombreuses femmes des États aux alentours se rendaient dans l’Indiana pour avorter tant que cela restait légal. Les cliniques sont débordées par les appels venants du Kentucky et de l’Ohio. Le nombre de patientes arrivant d’États voisins a été multiplié par quatre en l’espace de quelques jours.