Cinq Américains emprisonnés en Iran libérés après un échange de détenus avec Téhéran

"Cinq Américains innocents qui étaient détenus en Iran rentrent enfin à la maison" : Joe Biden est satisfait, ce lundi, suite à l'accord trouvé entre Washington et Téhéran pour libérer des geôles iraniennes plusieurs ressortissants américains emprisonnés dans le pays. En tout, cinq détenus ont donc pu rejoindre le Qatar cet après-midi et quitter l'Iran, en plus de deux femmes de leur famille également présentes dans le pays. En échange, cinq ressortissants iraniens, poursuivis ou condamnés aux États-Unis pour des délits sans violences, bénéficieront, eux aussi, de mesures de clémence de la part du gouvernement américain.