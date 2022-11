États-Unis : un procureur expert en crimes de guerre nommé pour enquêter sur Trump

Cette décision intervient trois jours après l’annonce, par Donald Trump, de sa candidature à la présidentielle de 2024. Jack Smith est un procureur chevronné qui a dirigé la section de l'intégrité publique du ministère de la Justice et qui a ensuite été procureur fédéral en chef par intérim à Nashville sous l'administration Obama. "Je compte exercer un jugement indépendant et ferai avancer les enquêtes de façon rapide et minutieuse quelles que soient les conclusions qui découleront des faits et de la loi", a assuré Jack Smith dans un communiqué.

Le président américain Joe Biden n'a pas été averti "à l'avance" de la décision du ministre de la Justice de nommer un procureur indépendant pour superviser les enquêtes à l'encontre de Donald Trump, a indiqué, ce vendredi 18 novembre, la Maison Blanche. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le président n'a pas été "impliqué" dans la décision.