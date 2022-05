États-Unis : Karine Jean-Pierre, première porte-parole afro-américaine de la Maison Blanche

À l'âge de 44 ans, Karine Jean-Pierre a travaillé sur les deux campagnes de Barack Obama (2008 et 2012) puis celle de Joe Biden en 2020 avant de rejoindre son équipe à Maison Blanche. Née en Martinique de parents haïtiens qui ont ensuite émigré aux États-Unis, elle a grandi à New York, où son père y a travaillé comme chauffeur de taxi et sa mère comme soignante à domicile.

Diplômée de la prestigieuse université de Columbia avant de s'engager en politique, Karine Jean-Pierre a souvent expliqué combien le parcours de sa famille, emblématique du "rêve américain", avait été déterminant pour sa carrière. "Je suis tout ce que Donald Trump déteste", expliquait-elle en 2018 dans une vidéo pour l'organisation MoveOn, dont elle fut un temps une des principales figures.