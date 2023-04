"Joe Biden is fake" : la théorie complotiste du masque qui poursuit le président américain

La même vidéo se met rapidement à circuler sur Twitter, via de nombreux comptes anglophones qui pensent avoir découvert la supercherie. Un acteur se cacherait sous le masque de Joe Biden, et ces images le prouveraient. Un profil soutient même en commentaire qu’un autre homme s’y trouve puisque "Biden est mort depuis plus de deux ans".

Sur Facebook et Twitter, la thèse du masque de Biden fonctionne sans nul doute. Entre le 12 et le 19 avril, plus de 13.000 interactions ont été recensés à ce sujet sur Facebook, selon l’outil Crowdtangle. Et ces 30 derniers jours, plus de 19.000 tweets sont publiés, avec un dernier pic de 3000 tweets le 14 avril, selon Visibrain. Même chose sur TikTok, où les "Réels" en rapport avec "joe biden mask conspiracy" comptent aujourd’hui deux millions de vues.