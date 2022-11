États-Unis : Joe Biden marie sa petite-fille à la Maison Blanche, la veille de ses 80 ans

C'est une première. Le président américain Joe Biden a organisé ce samedi 19 novembre le mariage de sa petite-fille Naomi à la Maison Blanche, une cérémonie à laquelle la presse n'était pas conviée. Naomi Biden, 28 ans, avocate, et Peter Neal, 25 ans, juriste, ont échangé leurs vœux devant environ 250 invités, a indiqué la présidence dans un communiqué. "Nous leur souhaitons des journées remplies de rires et un amour chaque année plus profond", ont déclaré Joe Biden et son épouse Jill Biden, cités dans ce communiqué.

Une photographie officielle montre la mariée dans une robe au corsage de dentelle, dessinée selon CNN par le couturier américain Ralph Lauren, et son époux, en complet bleu marine, entourés de "Pop" et "Nana" - les surnoms donnés à Joe et Jill Biden par leurs petits-enfants. Après la cérémonie, qui s'est tenue dans les jardins de la Maison Blanche, ornée de guirlandes de fleurs immaculées, les invités ont été conviés à déjeuner dans l'un des salons d'apparat. Une soirée de gala, avec "danse et dessert" est encore prévue, le tout étant financé par les Biden.