États-Unis : Joe Biden parvient à promulguer un vaste plan d'investissement sur le climat et la santé

Ce plan représente le plus gros investissement jamais adopté aux États-Unis dans la lutte contre le changement climatique. Fruit de difficiles tractations avec l'aile droite du parti démocrate, l'enveloppe comprend 370 milliards de dollars pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Le texte prévoit notamment des incitations financières destinées à faire évoluer l'économie américaine vers les énergies renouvelables.

Des crédits d'impôts allant jusqu'à 7500 dollars sont ainsi prévus pour l'achat d'une voiture électrique, ce que le parti république a qualifié "d'arnaque". Mais le groupe de défense de l'environnement Sierra Club a salué cette mesure "audacieuse".

"Les futures générations se souviendront de ce jour comme de celui où la tendance s'est inversée contre le secteur des industries fossiles, en faveur d'un avenir plus sain, plus propre et plus équitable pour tous, dans tout le pays", a commenté le président de l'ONG, Ramon Cruz.