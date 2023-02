Joe Biden passe une visite médicale cruciale en vue d'un éventuel nouveau mandat

Joe Biden devant les médecins. Le président américain, 80 ans, boucle jeudi son bilan médical de routine. Une étape cruciale pour le plus vieux président jamais élu aux États-Unis, qui a "l'intention" de se représenter en 2024.

La Maison Blanche a promis de diffuser le rapport du médecin du président, comme elle l'avait déjà fait en novembre 2021, lors du précédent bilan de santé du démocrate. Le document sera évidemment lu avec encore plus d'attention, alors que la campagne pour 2024 a déjà commencé : malgré des sondages peu reluisants, Joe Biden répète depuis un certain temps qu'il a "l'intention" de se présenter. Et donc d'affronter peut-être son prédécesseur Donald Trump, déjà officiellement en course. Il y a quelques jours à peine, il avait tempéré, assurant n'avoir pas pris de décision "définitive".