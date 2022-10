Innocentés de l'assassinat de Malcolm X, deux Afro-Américains vont toucher 36 millions de dollars

Tout est parti d'un documentaire Netflix. La diffusion en février 2020 de Who Killed Malcolm X ? (Qui a tué Malcolm X ?) avait remis en doute leur présence sur les lieux de l'assassinat de Malcolm X. Après des mois d'enquête en révision, leur innocence avait été démontrée en 2021, après 42 ans de prison à eux deux pour l'assassinat en 1965 de l'une des icônes des mouvements afro-américains. Victimes de l'une des plus grosses erreurs judiciaires de l'histoire des États-Unis, Muhammad Aziz, libéré en 1985 et aujourd'hui âgé de 84 ans, et Khalil Islam, libéré en 1987 et décédé en 2009 à 74 ans, vont obtenir réparation.

Ils vont toucher au total 36 millions de dollars (36,2 millions d'euros) de la ville et de l'État de New York. Un dédommagement financier confirmé à l'AFP, dimanche 30 octobre, par l'avocat David Shanies. "Une injustice a été aujourd'hui reconnue et une étape modeste franchie pour la corriger", a-t-il écrit dans un courriel. Interrogée par le New York Times, la direction juridique de la mairie de New York avait révélé plus tôt cet accord avec "MM. Aziz et Islam injustement condamnés pour ce crime".