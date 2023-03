Photos du crash mortel de Kobe Bryant : sa famille indemnisée à hauteur de 29 millions de dollars

Le 10 août 2022, deux ans et demi après le drame, le procès s'était ouvert. Le 25 août, le jury avait condamné le comté de Los Angeles à payer 31 millions de dollars de dommages et intérêts. Une somme à partager entre les familles Bryant et Chester, dont les plaintes avaient été fusionnées. Vanessa Bryant devait ainsi recevoir 16 millions de dollars et Chris Chester, qui a perdu son épouse, Sarah, et sa fille de 13 ans, Payton, toutes deux présentes à bord de l'appareil, 15 millions de dollars.