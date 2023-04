États-Unis : le chef républicain s'attire les foudres de Pékin en rencontrant la présidente taïwanaise

Cela n'a pas suffi à calmer Pékin, qui avait promis de "riposter" et multipliant les déclarations courroucées ces dernières semaines. Si le moindre rapport entre Taïwan et les États-Unis irrite la Chine, c'est que cette dernière considère ce petit État insulaire comme l'une de ses provinces à reprendre. Les autorités souhaitent une "réunification pacifique", mais n'exclut pas d'employer la force.

Au nom de son principe d'"Une seule Chine", aucun pays n'est censé entretenir de liens officiels avec Pékin et Taipei en même temps. Lors d'un ultime avertissement lundi, le ministre des Affaires étrangères a ainsi rappelé que "la Chine est fermement opposée" à l'entrevue entre le troisième personnage de l'État américain et la dirigeante taïwanaise, issue d'un parti indépendantiste. Pékin a aussi expliqué être prêt à "défendre fermement sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale", sans évoquer expressément d'éventuelles manœuvres militaires.