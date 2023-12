États-Unis : l'acteur Charlie Sheen agressé à son domicile

Charlie Sheen, 58 ans, a été agressé vendredi 22 décembre à son domicile de Malibu (États-Unis). L'acteur américain, star de la série "Mon oncle Charlie", aurait été attaqué par l'une de ses voisines.

L'acteur américain Charlie Sheen, star de la série "Mon oncle Charlie", a été agressé à son domicile de Malibu, en Californie, par une femme qui a depuis été arrêtée, a annoncé vendredi soir la police locale. Les forces de l'ordre du comté de Los Angeles sont intervenues dans la luxueuse villa de l'acteur, après avoir été alertées pour des faits d'"agression et troubles", a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué.

L'acteur a été identifié comme étant la victime, a-t-il précisé. "La suspecte, dénommée Electra Schrock, a été arrêtée pour agression avec une arme mortelle, action pouvant conduire à une blessure sérieuse" ainsi que pour "cambriolage", a-t-il ajouté. Elle s'est "introduite chez lui et l'a attaqué quand il a ouvert la porte".

Tentative d'étranglement

Selon le site people TMZ, Electra Schrock, 47 ans, est une voisine de Charlie Sheen. "Elle a déchiré la chemise de Charlie et tenté de l'étrangler", rapporte TMZ, ajoutant que l'acteur a été vu par des paramédicaux, mais n'a pas été transporté à l'hôpital. Il ne s'agirait pas, toujours selon le magazine spécialisé, de la première confrontation entre les deux voisins.

Fils de l'acteur Martin Sheen et frère du comédien Emilio Estevez, Charlie Sheen - de son vrai nom Carlos Estevez - est devenu une vedette internationale grâce à des films comme "Platoon" ou "Wall Street" dans les années 1980. À partir des années 2000, il est surtout apparu à la télévision dans des séries comme "Spin City" (qui lui a valu un Golden Globe), "Mon oncle Charlie" ou encore "Anger Management".

La star âgée de 58 ans est connue pour avoir eu des problèmes d'addiction à l'alcool et aux drogues par le passé. Acteur de télévision le mieux payé au monde entre 2010 et 2011, d'après le magazine Forbes, il avait été écarté de la série à succès "Mon oncle Charlie" en 2011 en raison de son comportement erratique et violent.