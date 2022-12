Donald Trump fait une annonce "majeure" et dévoile des cartes de collection à son effigie

Il avait promis une annonce "majeure"... Et c'est chose faite. Mercredi 14 décembre, l'ancien président des États-Unis avait partagé un message plus qu'énigmatique sur son réseau, Truth Social : "L'Amérique a besoin d'un superhéros. Je ferai demain une annonce majeure", pouvait-on lire. En effet, celui qui s'est lancé dans la course à la Maison Blanche pour 2024 a dévoilé une série de "cartes numériques Donald Trump" à collectionner.