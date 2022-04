La CIA s'inquiète de l'attitude de la Russie ces prochaines années

Et maintenant ? Après la crise sanitaire et la crise en Ukraine, que nous réservent les prochaines années d'un point de vue géopolitique ? Voici la question (complexe) à laquelle la CIA a essayé de répondre dans son rapport annuel. Dans Les Nouvelles Menaces sur notre monde vues par la CIA, qui vient d'être publié en France – et dont Le Point dévoile les bonnes feuilles -, les services américains dressent un panorama pour le moins sombre des menaces qui pèsent sur Washington et ses alliés occidentaux. Première d'entre elle : la Russie.

"Nous nous attendons à ce que Moscou reste une puissance influente et un formidable défi pour les États-Unis dans un contexte géopolitique en mutation au cours de la prochaine décennie", estiment les agents de la CIA. Et d'ajouter : "La Russie continuera à poursuivre ses intérêts de manière compétitive, parfois conflictuelle et provocatrice, notamment en faisant pression pour dominer l’Ukraine et d’autres 'pays proches', tout en explorant les possibilités de parvenir à une relation plus stable avec Washington. (…)".