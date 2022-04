États-Unis : l'Oklahoma approuve un texte restreignant le droit à l’avortement

Le Parlement de l'Oklahoma, un État du sud des États-Unis, a approuvé ce jeudi 28 avril un texte de loi interdisant l'avortement après six semaines de grossesse. Pourtant, cet État conservateur a accueilli, durant quelques mois, plusieurs milliers de femmes venant d’autres États cherchant à contourner les lois anti-avortement de plus en plus strictes dans le sud du pays. Planned Parenthood, une organisation aidant les femmes voulant avorter, a déclaré que sa clinique dans l'Oklahoma avait vu une augmentation de 2500% du nombre de patients du Texas dans les mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi de cet État.

Le gouverneur devant signer le projet de loi dans les prochaines semaines, certaines cliniques dans l’État ont même déclaré qu’elles ne programmaient plus d’opérations de peur d’être submergées par le flux de demandes qui devrait arriver dans les prochains jours.