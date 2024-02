"Ananas express" : une violente tempête inonde la Californie, l'état d'urgence décrété

Une violente tempête fait rage lundi en Californie, entraînant vents cinglants et dangereuses inondations pour des millions de personnes, en particulier dans le sud de cet Etat américain. L'état d'urgence a été déclenché par les autorités locales, qui appellent la population à la plus grande prudence face à ce phénomène météorologique extrême.

Routes submergées d'eau, lignes électriques et arbres abattus, quartiers recouverts de boue. L'état d'urgence a été décrété lundi en Californie, en raison d'une violente tempête qui a inondé plusieurs zones du sud de cet État américain. "C'est une tempête majeure, avec des conséquences dangereuses, qui peuvent potentiellement menacer des vies", a mis en garde le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, en proclamant l'état d'urgence dans huit des 58 comtés de Californie. Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego et Santa Barbara sont notamment concernés.

"Nous assistons à de nombreux sauvetages de voitures sur les routes, en raison de la boue et des coulées de débris, dans les collines d'Hollywood et jusqu'aux montagnes de Santa Monica", a déclaré lundi matin Todd Hall, météorologue du Service météorologique national (National Weather Service, NWS). Selon les autorités locales, une personne a perdu la vie dans le nord de la Californie, écrasée par un séquoia dans son jardin. Selon le NWS, de 13 à 20 cm de précipitations devraient tomber sur la région de Los Angeles au cours de la journée, portant le total à plus de 35 cm de pluie en 48 heures à certains endroits.

Une personne marche le long d'une rue inondée à Santa Barbara, en Californie, le dimanche 4 février. - MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Cette tempête, dont les rafales ont dépassé les 100 km/h par endroit, relève d'un phénomène météorologique connu sous le nom de "Pineapple express" ("Ananas express" en français) qui prend sa source à Hawaï, près d'une zone d'humidité tropicale. Une première dépression violente avait frappé la Californie en milieu de semaine dernière, déclenchant des alertes inondations. Les autorités s'attendaient à l'arrivée d'une deuxième dépression hivernale pendant le week-end. "La plus grosse tempête de la saison" pourrait débuter dimanche, avait alors alerté le Service météorologique national.

Les conditions "s'aggraveront" au cours de la journée, avec "des pluies dangereuses" susceptibles d'entraîner des "inondations urbaines" et des "glissements de terrain", ainsi que des "averses de neige intenses, des vents forts, des submersions de la côte et des vagues élevées", a prévenu le NWS.

Un record de pluie vieux de 97 ans battu

Dimanche, dans le centre-ville de Los Angeles, un record vieux de près d’un siècle a été battu avec 10,4 cm de précipitations enregistrées pendant la journée (contre 6,4 cm lors du précédent record, le 4 février 1927), rapporte le Los Angeles Times. Si aucun décès n’a été déclaré pour l’heure, les dégâts sont considérables. Les employés municipaux ont recensé "254 arbres et branches tombés, 549 nids-de-poule signalés et 106 bouches d'égout ont dû être nettoyées pour éviter les inondations", détaille le journal américain dans son article en ligne.

Actuellement, plus de 550.000 foyers sont toujours privés d'électricité, si l'on en croit le site spécialisé PowerOutage.us. Et des dizaines de vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Los Angeles ont été annulés ou retardés, d'après le site de suivi en temps réel flightaware.com. La côte ouest des États-Unis a enduré un hiver anormalement pluvieux déjà l'an dernier, à cause d'une série de tempêtes très rapprochées qui ont fait plus d'une vingtaine de morts.

Historiquement, la Californie est habituée à alterner entre coups de chaud et pluies intenses et il est toujours compliqué de lier un événement météorologique particulier au changement climatique. Néanmoins, les scientifiques avertissent depuis des années que le réchauffement de la planète dérègle le climat et renforce la fréquence des événements extrêmes, qu'il s'agisse de tempêtes ou de canicules.