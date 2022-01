"Colorado Fire" : la Californie (encore) dévorée par de violents incendies

Pas de répit en Californie. Le National Weather Service (NWS) a signalé samedi un feu au "comportement surréaliste étant donné les mois d'octobre et de décembre humides". L'incendie, qui a d'ores et déjà consumé entre 400 et 600 hectares de forêt dans le comté de Monterey, a été "obstinément actif pendant la nuit" en raison de violentes rafales de vent, ajoute l'institut dans des propos rapportés par le New York Times. "Pour l'anecdote, il semble que la sécheresse à long terme agisse comme une maladie chronique où même les pluies récentes" et le temps froid de l'hiver "n'aident pas à empêcher le développement des incendies", pointe le NWS.