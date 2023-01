États-Unis : la Californie frappée par deux tueries en moins de 48 heures

À plus d'un millier de kilomètres de là, dans l'Iowa, deux individus ont aussi été tués et un troisième a été gravement blessé dans un centre pour jeunes à Des Moines. Après un appel d'urgence, les forces de l'ordre se sont rendues à l'établissement "Starts Right Here", un programme d'aide aux jeunes en difficulté, et ont découvert trois blessés par balle, dont deux "très grièvement". "Ces deux personnes, deux élèves, sont mortes (...). La troisième personne, qui est employée par l'établissement, est dans un état grave", a annoncé à la presse Paul Parizek, un porte-parole des autorités de Des Moines. Sur la foi de descriptions de témoins, la police a arrêté un véhicule et détenu "trois suspects potentiels". L'enquête était toujours en cours.