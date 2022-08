Fox News reprend un grossier montage pour discréditer le juge ayant ordonné la perquisition chez Trump

La supercherie était bien ficelée. Depuis lundi, et la perquisition du FBI dans la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride, la chaîne Fox News est en boucle sur le sujet. Pour attaquer ce "raid", la chaine américaine très conservatrice a repris les éléments de langage de l'ancien président des États-Unis, dénonçant une justice aux ordres de la gauche et une "république bananière". Mais ce jeudi 11 août, elle est allée encore plus loin.