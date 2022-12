Assaut du Capitole : la commission d'enquête recommande des poursuites contre Trump

Après des mois d'investigations, le couperet est enfin tombé : la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 a recommandé lundi à l'unanimité des poursuites pénales contre l'ancien président Donald Trump, dont une pour appel à l'insurrection. Elle a appelé à ce qu'il soit poursuivi en justice pour entrave à une procédure officielle, celle de certification des résultats d'un scrutin présidentiel, de complot à l'encontre de l'État américain et de fausses déclarations.

Les trois chefs d'accusation peuvent entraîner des peines de prison et l'interdiction d'assumer toute fonction publique, alors que l'ancien président américain a d'ores et déjà annoncé qu'il se relançait dans la course à la Maison Blanche pour 2024.