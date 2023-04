États-Unis : la Cour suprême maintient l'accès à la pilule abortive... pour quelques jours

Le bras de fer se poursuit aux États-Unis autour de l'accès à l'avortement. La Cour suprême américaine a suspendu de façon temporaire vendredi la décision d'un tribunal d'une instance inférieure, permettant ainsi de maintenir pour le moment un accès complet à ce médicament utilisé pour la moitié des avortements dans le pays. Cette suspension vaut jusqu'à mercredi avant minuit, afin de permettre aux parties de présenter leurs arguments, a précisé la Cour suprême dans sa décision.

Le gouvernement de Joe Biden avait demandé vendredi à la haute juridiction d'intervenir en urgence pour "préserver le statu quo" sur la mifépristone, avant que des restrictions sur l'accès à cette pilule, ordonnées par une cour d'appel, ne prennent effet dans la nuit de vendredi à samedi. Cette pilule est utilisée en combinaison avec un autre médicament, et plus de cinq millions d'Américaines l'ont déjà prise depuis son autorisation par l'Agence américaine des médicaments (FDA), il y a plus de 20 ans.