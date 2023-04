États-Unis : la Cour suprême repousse de deux jours sa décision sur la pilule abortive

Le gouvernement fédéral a alors saisi en catastrophe la Cour suprême. Cette dernière a temporairement maintenu vendredi l'accès à la pilule abortive, en suspendant la décision de la cour d'appel afin d'avoir plus de temps pour examiner le dossier.

Compliquant encore l'affaire, un juge fédéral siégeant dans l'État de Washington, nommé par Barack Obama, avait estimé après la décision de son collègue au Texas que la mifépristone était "sûre et efficace" et avait interdit à la FDA de retirer son agrément dans 17 États et dans la capitale. Le président Biden avait jugé que la décision du juge au Texas "dépass[ait] complètement les bornes".