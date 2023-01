États-Unis : la Trump Organization condamné pour fraudes financières et fiscales

Donald Trump, qui a dénoncé plusieurs fois une "chasse aux sorcières", n'était pas visé personnellement dans ce procès et il n'est inculpé dans aucune affaire judiciaire à ce stade, mais il voit les dossiers s'accumuler devant la justice alors qu'il aborde la course à l'investiture du parti républicain de 2024. S'il n'est pas inculpé au pénal, le milliardaire doit en revanche comparaître au civil à New York, avec trois de ses enfants, Donald Jr, Eric et Ivanka, accusés de pratiques fiscales frauduleuses au sein de la Trump Organization.

Dans cette affaire, la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, accuse la famille Trump d'avoir "délibérément" manipulé les évaluations des actifs du groupe pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou réduire ses impôts. Elle réclame 250 millions de dollars de dommages et intérêts au nom de l'État, ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour l'ex-président et ses proches.