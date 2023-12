VIDÉO - "Ils empoisonnent le sang de notre pays" : les propos de Trump sur les migrants font scandale

Des propos dénigrants de Donald Trump sur les migrants créent la controverse outre-Atlantique. À quelques mois de l'élection présidentielle, l'entourage de Joe Biden dénonce un discours "faisant écho" à la rhétorique des "fascistes".

"Ils empoisonnent le sang de notre pays". Ces propos concernant les migrants sont signés Donald Trump, qui a attaqué samedi, lors d'un meeting dans le New Hampshire, la politique du parti démocrate sur ce sujet. "Ils empoisonnent les institutions psychiatriques et les prisons", et "viennent en masse dans notre pays" de "partout dans le monde", a ajouté le milliardaire républicain qui espère sa réélection à la présidentielle de 2024.

Ces propos ont provoqué une multitude de réactions scandalisées outre-Atlantique, à commencer par la Maison Blanche. "Faire écho à la rhétorique grotesque des fascistes et des suprématistes blancs violents, et menacer d'oppression ceux qui sont en désaccord avec le gouvernement, sont des attaques dangereuses contre la dignité et les droits de tous les Américains, notre démocratie, et la sécurité publique", a tancé Andrew Bates, un porte-parole de l'administration Biden. Les dirigeants ont le devoir de "rassembler le pays" et "non les diviser avec de la haine et de la cruauté", a-t-il encore fustigé.

Si peu de voix au sein des Républicains s'élèvent contre le positionnement de l'ancien chef d'État, l'un de ses principaux concurrents en vue de la prochaine élection, Chris Christie n'a pas hésité à qualifié Donald Trump "poison pour notre système politique". "Nous ne pouvons pas battre Joe Biden avec quelqu'un qui parle ainsi des migrants", a encore estimé l'ancien gouverneur du New Jersey, sur CNN.

Ce n'est pas la première fois que l'ancien locataire de la Maison Blanche se fend d'une sortie de cet acabit. Par le passé, il avait déjà affirmé que la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique "empoisonn(ait) le sang de notre pays". Mi-novembre, il a également comparé ses opposants politiques à de la "vermine". L'équipe de campagne de Joe Biden l'avait alors accusé "d'imiter le langage autocratique d'Adolf Hitler et de Benito Mussolini". Cela n'empêche pas, pour autant, l'ex-dirigeant de 77 ans de caracoler en tête dans les sondages pour les primaires républicaines.