États-Unis : la pilule abortive reste autorisée mais sous restrictions accrues

Suspendue la semaine dernière aux États-Unis, la pilule abortive y reste finalement autorisée de façon temporaire et sous des conditions plus strictes qu'elles ne l'étaient jusque-là. Un jugement rendu mercredi 12 avril au soir par une cour d'appel en a décidé ainsi : trois juges basés à La Nouvelle-Orléans ont acté, par deux voix contre une, de rendre possible l'usage de la mifépristone (RU 486), avec toutefois certaines limitations.

Pour en bénéficier, il faudra dorénavant réaliser trois visites chez le médecin durant la période de prescription. Cette dernière sera par ailleurs restreinte aux sept premières semaines de grossesse, une durée plus courte que les dix semaines jusqu'alors en vigueur. En réaction, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a assuré que l'exécutif américain entendait "continuer à combattre devant les tribunaux" pour défendre une utilisation de ces pilules. "Nous pensons que la loi est de notre côté, et nous obtiendrons gain de cause", a-t-elle ajouté.