États-Unis : la sécheresse laisse apparaître d'impressionnantes traces de pas de dinosaures

La situation est la même en Europe, alors que la sécheresse laisse apparaître des vestiges engloutis comme le Stonehenge de Guadalperal situé dans le centre-ouest de l'Espagne qui a refait surface alors que le lac artificiel à l'origine de sa submersion est à un niveau historiquement bas. Au Pays-de-Galle, un village immergé depuis des années a refait surface tandis que des bateaux de guerre allemands de l'époque nazie ont refait surface sur le Danube, en Serbie.

Autre conséquence, plus sombre historiquement, la réapparition de certaines "pierres de la faim" situées dans le Rhin et l'Elbe, dans l'Est de l'Europe. Des pierres placées au fond des fleuves dès le 15ᵉ siècle afin de recenser les sécheresses les plus graves vécues par le vieux continent.