États-Unis : un homme noir meurt écrasé par dix policiers et soignants, la vidéo diffusée

Dans la vidéo du drame, filmée par une caméra de surveillance et publiée ce mardi par plusieurs médias, on voit son arrivée à l'hôpital après trois jours dans une cellule. Menotté, les chevilles entravées, il est torse nu et sans chaussures, et avance plié en deux, tiré par des agents. Il est d'abord assis par terre, le dos contre un fauteuil. Quelques minutes plus tard, ce jeune homme au physique imposant est plaqué au sol sous plusieurs agents - trois au début, jusqu'à dix à la fin de la scène - qui obstruent la vue.

Ils semblent vouloir l'immobiliser pour sangler ses jambes et appuient sur différentes parties de son corps, notamment au niveau du ventre, pendant au moins 11 minutes. Quand ils relâchent leur pression, Irvo Otieno est inconscient et sans pouls. Des efforts pour le réanimer restent vains.

La vidéo avait été montrée au préalable à la famille d'Irvo Otieno, qui a souhaité sa diffusion. "Même si mon fils était en pleine crise de maladie mentale, ce que j'ai vu est déchirant", avait commenté sa mère Caroline Ouko lors d'une conférence de presse. "Ils ont étouffé mon bébé", "ils l'ont traité comme un chien, pire qu'un chien", avait-elle ajouté.