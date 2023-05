États-Unis : la ville de New York s'affaisse à cause du poids de ses gratte-ciel, et risque des inondations

Depuis 1950, l'eau qui borde New York a monté de 22 centimètres, et les inondations majeures, causées par des tempêtes, pourraient être jusqu'à quatre fois plus fréquentes d'ici à la fin du siècle, en raison de la montée des eaux et du réchauffement climatique qui favorise les phénomènes climatiques extrêmes.

"Une population profondément concentrée de 8,4 millions de personnes est confrontée à des degrés divers de dangers d'inondations à New York", écrivent notamment les chercheurs. Un défi qui n'est pas propre à New York, mais à toutes les villes côtières : "la combinaison de l'affaissement tectonique et anthropique [dû à la présence d'humains, ndlr], de l'élévation du niveau de la mer et de l'intensité croissante des ouragans implique une accélération du problème le long des zones côtières."