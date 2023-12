États-Unis : un basketteur inculpé du meurtre d'une jeune femme

Chance Comanche, basketteur des Stockton Kings (États-Unis), va être inculpé pour meurtre, a annoncé la police de Las Vegas. Il a été interpellé après la découverte du corps d'une assistante médicale, portée disparue depuis dix jours.

Un basketteur américain bientôt inculpé pour meurtre. Chance Comanche, basketteur des Stockton Kings en G League (championnat mineur de la NBA), va être inculpé du meurtre d'une jeune femme de 23 ans, a annoncé dimanche la police de Las Vegas dans un communiqué.

Le joueur a été démis vendredi par la branche de la G League de Sacramento Kings, basée à Stockton, après son interpellation en Californie, pour enlèvement. Selon la police de Las Vegas, Sakari Harnden, une jeune femme de 19 ans, a également été arrêtée au Nevada dans le cadre de la même affaire.

Une assistance médicale tuée

Chance Comanche et Sakari Harnden vont être inculpés de meurtre après la découverte du corps de Marayna Rodgers, une assistante médicale de l'État de Washington, a indiqué la police dans le communiqué. "Au début de l'enquête, les détectives soupçonnaient un acte criminel et ont obtenu des preuves pour arrêter Harnden et son petit ami Comanche pour leur rôle dans l'enlèvement et la disparition de Rodgers", a expliqué la police.

Les informations obtenues après leur arrestation ont permis de trouver et d'identifier les restes de Marayna Rodgers, dans une zone désertique près de Henderson, au Nevada. La victime avait été portée disparue le 7 décembre, dans la région de Las Vegas.