États-Unis : le cerveau du candidat à la présidentielle Robert Kennedy Jr en partie "rongé" par un ver

Robert Kennedy Jr, neveu de "JFK", a souffert d'un vers qui lui a rongé une partie du cerveau en 2010. Le parasite lui a occasionné de graves problèmes de santé et une perte de mémoire. Âgé de 70 ans, l'avocat, connu pour ses théories complotistes, est candidat à l'élection présidentielle de novembre prochain.

Perte de mémoire à court et long terme, problèmes cognitifs… Le candidat à la Maison Blanche Robert Kennedy Jr, fils de l'ancien ministre de la Justice et candidat à la présidentielle Robert "Bobby" Kennedy, a été victime d'un ver dans le cerveau. C'est ce que révèle le New York Times, dans une enquête publiée mercredi 8 mai, en pleine campagne présidentielle. Le neveu de John Fitzgerald Kennedy, assassiné en 1968, se présente en candidat indépendant.

Ces révélations du quotidien américain se basent, entre autres, sur un document relatif à son divorce. Dans cette déposition, consultée par le média, Robert Kennedy Jr indique que des médecins ont diagnostiqué qu'un "ver était rentré dans son cerveau, en avait rongé une partie et était mort" en 2010. Dans la même déposition, il fait état de "problèmes cognitifs évidents", ainsi que "d'une perte de mémoire à long terme et à court terme". Selon Stefanie Spear, porte-parole du candidat interrogée par l'AFP, "un parasite" aurait été contracté lors d'un voyage "en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie".

Connu pour ses théories complotistes

"Le problème a été résolu il y a plus de dix ans et il est aujourd'hui en très bonne santé physique et mentale", a-t-elle indiqué, avant d'ajouter : "Il est risible de douter de l'état de santé de M. Kennedy, quand on voit à qui il fait face". Ses adversaires à la présidentielle, Joe Biden et Donald Trump, ayant respectivement 81 et 77 ans. Preuve selon lui de sa relative jeunesse : cet hiver, il a skié dans le Wyoming avec Travis Rice, l'un des meilleurs snowboardeurs mondiaux. Le vers dans son cerveau ne serait pourtant pas le seul problème de santé ayant touché Robert Kennedy Jr ces dernières années. Selon le New York Times, il aurait souffert de fibrillation auriculaire, une anomalie du risque cardiaque, et d'une intoxication au mercure.

Le fils de Robert "Bobby" Kennedy s'est d'abord lancé dans la course à la Maison Blanche en tant que candidat aux primaires du Parti démocrate, avant de se déclarer indépendant. Il a notamment fait polémique durant le Covid pour avoir propagé des théories complotistes. Robert Kennedy Jr avait, par exemple, déclaré que le vaccin causait des cas d'autisme.