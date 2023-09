États-Unis : le chef des républicains au Sénat jugé apte à travailler à 81 ans malgré deux moments d'absence

Cette absence soudaine a d'autant plus inquiété que le sénateur avait déjà vécu un épisode similaire le 26 juillet, se figeant sans raison au milieu d'une conférence de presse au Capitole, avant que son entourage ne l'invite à s'éclipser.

En mars, l'octogénaire avait été hospitalisé après une chute lors d'un dîner privé, qui lui avait valu une commotion cérébrale, une côte cassée et près de six semaines d'arrêt. "Les étourdissements occasionnels ne sont pas rares après une commotion cérébrale et peuvent aussi être le résultat d'une déshydratation", a d'ailleurs estimé son médecin.