États-Unis : le compostage humain autorisé par l'État de New York

Pour ses défenseurs, cette méthode permet une inhumation bien plus respectueuse de l'environnement que les techniques classiques. "La crémation utilise des combustibles fossiles et l'enterrement utilise beaucoup de terre et a une empreinte carbone", a défendu Katrina Spade, fondatrice de Recompose, auprès de l’agence Associated Press, citée par The Guardian. Selon les statistiques brandies par Recompose en 2019, plus d'un Américain sur deux en moyenne choisit de se faire incinérer.

"Pour beaucoup de gens, le fait d'être transformé en terre qui peut être transformée en jardin ou en arbre a un impact considérable", a ajouté celle qui avait déjà défendu la loi auprès des élus locaux de Washington, le premier État à légaliser la pratique en 2019. L'ont suivi ensuite le Colorado et l’Oregon en 2021, le Vermont et la Californie l’an passé.