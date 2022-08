États-Unis : Ford condamné à payer 1,7 milliard de dollars après le décès d'un couple

Les enfants du couple Hill avaient saisi la justice pour un défaut de conception du toit de ce modèle de pickup, commercialisé à plus de 5 millions d'exemplaires par Ford de 1999 à 2016. D'après les avocats des plaignants, la firme connaissait de longue date la défaillance des toits de la gamme "Super Duty", et avait même développé un toit renforcé dès 2004, qui ne sera pourtant installé qu'à partir de 2017. L'instruction de l'affaire avait révélé que 83 accidents similaires impliquaient cette faiblesse de conception. La défense de Ford avait mis en cause le type de pneus installés par les Hill sur leur véhicule, inadéquat selon le constructeur, et une mauvaise réaction de conduite de Melvin lors de l'éclatement du pneu.