États-Unis : le Dakota du Nord interdit l'avortement "dès la conception"

Selon un communiqué du gouverneur, "cette loi clarifie et affine la loi existante de l'État". Dans les faits, pratiquer tout avortement est désormais interdit dans le Dakota du Nord "dès la conception". Quelques exceptions demeurent, notamment si la grossesse pose de graves risques pour la santé de la mère. Une autre exception est prévue jusqu'à six semaines de grossesse si celle-ci découle d'un cas de viol ou d'inceste. Les médecins qui contreviendraient à la nouvelle loi et pratiqueraient des avortements risquent dorénavant jusqu'à cinq ans de prison.