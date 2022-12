États-Unis : le fentanyl, cette drogue qui fait exploser le nombre d'overdoses chez les ados

Le fentanyl en passe de devenir le problème de santé publique numéro 1 aux États-Unis. Cette de synthèse fait des ravages, en particulier chez les plus jeunes : le nombre d'overdoses chez les adolescents âgés de 10 à 18 ans a plus que doublé aux États-Unis entre 2019 et 2021, selon une étude publiée jeudi par les autorités sanitaires américaines.

Dans le détail, un total de 1808 overdoses d'adolescents ont été déplorées entre juillet 2019 et décembre 2021 dans 31 États américains et la capitale du pays, dont les données ont pu être analysées par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Selon ces derniers, le taux médian mensuel d'overdoses chez les adolescents a plus que doublé (hausse de 109%) entre 2019 et 2021. Le chiffre triple quasiment (augmentation de 182%) pour le seul fentanyl.