États-Unis : le fils de Joe Biden plaide coupable pour fraude fiscale et détention illégale d'arme à feu

Déjà lancé dans la campagne pour la présidentielle 2024, Joe Biden pourrait-il être éclaboussé par les frasques judiciaires de son fils ? C'est en tout cas un scénario que semble chercher à éviter Hunter Biden, 53 ans. Le fils cadet du président américain a reconnu sa culpabilité dans deux affaires pénales le concernant, espérant ainsi solder ses comptes. Il a avoué avoir fraudé le fisc et avoir acquis une arme à feu alors qu'il était toxicomane, deux délits fédéraux. Cette décision "met fin" aux poursuites contre lui, a assuré son avocat mardi dans un communiqué.

"Hunter tient à assumer les erreurs qu'il a faites lorsqu'il était aux prises dans sa vie avec des tourments et des addictions", a-t-il écrit. "Le président et la Première dame aiment leur fils et le soutiennent tandis qu'il continue à reconstruire sa vie. Nous n'aurons pas plus de commentaires", a réagi de son côté la Maison Blanche, dans un message laconique.