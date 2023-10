États-Unis : le fils de Joe Biden, Hunter, jugé pour détention illégale d'arme

Son avocat, Abbe David Lowell, a indiqué qu'il plaiderait non coupable. Il avait aussi demandé que son client, résident de Californie, puisse comparaître par visioconférence. Mais le juge Christopher Burke a rejeté cette requête, faisant valoir que cette première comparution "est l'une des rares occasions dans un dossier pénal lors desquelles un prévenu se présente physiquement devant notre tribunal, devant un juge".

Abbe David Lowell était parvenu en juin à un accord de plaidoyer ("plea bargain") avec le procureur David Weiss couvrant à la fois des accusations de fraude fiscale et celles d'acquisition illégale d'arme à feu. Cet accord lui aurait probablement permis d'éviter la prison et un procès gênant pour lui et son père. Mais il a été annulé à la suite de doutes émis en juillet par une juge sur sa validité.