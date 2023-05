États-Unis : le meurtrier de cinq adolescents dans l'Oklahoma retrouvé mort avec ses victimes

L'enquête avance après la macabre découverte de lundi 1er mai dans une résidence de l'Oklahoma, dans le sud des États-Unis. La police locale a indiqué, mercredi, que les six personnes, dont cinq adolescents, retrouvées mortes lundi dans la petite vile d'Henryetta auraient été tuées par balle par un ancien condamné pour viol qui s'est ensuite suicidé. Le faisceau d'indices semble montrer que "Jesse McFadden a assassiné six personnes et s'est ensuite tué", a déclaré à la presse le chef de la police du comté d'Okmulgee, Joe Prentice.

"Au-delà de cela, je ne sais pas quel était le cheminement de sa pensée, s'il a prémédité cela, et si c'est le cas, depuis combien de temps", a-t-il ajouté. Parmi les victimes, figure l'épouse de Jesse McFadden, Holly Guess McFadden, âgée de 35 ans, ainsi que les trois enfants de celle-ci, âgés de 13 à 17 ans. Deux adolescentes amies de la famille, âgées de 14 et 16 ans, ont également été tuées. Elles étaient venues passer la nuit à la résidence des McFadden, indique la chaîne locale Fox 23.