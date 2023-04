Un premier État américain bannit TikTok des téléphones personnels

Reste à savoir désormais si la loi sera véritablement appliquée en raison des probables recours qui pourraient être effectués devant la justice. Il semble ainsi peu probable que son application soit effective telle quelle. "La constitutionnalité de ce texte sera décidée dans les tribunaux. Nous allons continuer à nous battre pour les utilisateurs et créateurs de TikTok dans le Montana", avait prévenu une représentante de l'application avant que se tienne le vote.

De son côté, le représentant républicain Brandon Ler affirmait jeudi qu'il était "temps de tenir tête aux Chinois et de bannir TikTok", fustigeant une Chine qui "veut nos données et notre propriété intellectuelle". Le réseau social, assurait-il, n'est autre qu'une application dangereuse pour "la santé et la sécurité, surtout des plus jeunes".