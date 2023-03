Le peloton d'exécution bientôt utilisé pour les condamnés à mort dans l'Idaho

La peine de mort toujours plus installée outre-Atlantique. Les condamnés à mort dans l'Idaho, État de l'ouest américain, pourront être tués par un peloton d'exécution si une injection létale n'est pas possible, selon une loi adoptée lundi par le parlement local. Approuvée à 24 voix pour et 11 contre par le Sénat de cet État conservateur, le texte doit désormais être ratifié par le gouverneur.

L'Idaho deviendrait ainsi le cinquième État américain à approuver cette méthode d'exécution, après l'Utah, l'Oklahoma, le Mississippi, et la Caroline du Sud, selon l'organisation Death Penalty Information Center. Depuis 1976 et la fin d'un bref moratoire sur la peine de mort aux États-Unis, deux hommes et une femme ont été exécutés de cette manière - tous dans l'Utah - la dernière exécution remontant à 2010.