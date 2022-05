États-Unis : le Pentagone évoque un "nombre croissant" d'objets non identifiés dans le ciel

Des responsables du Pentagone ont témoigné, ce mardi 17 mai, devant le Congrès américain, qui tenait une audition publique consacrée aux "phénomènes aériens non identifiés", qu’ils ont remarqué une augmentation croissante du nombre d’objets volants non identifiés signalés dans le ciel depuis 20 ans.

Pour la première fois en plus de 50 ans, le Congrès américain tenait une audition publique à ce sujet. "Depuis le début des années 2000, nous avons observé un nombre croissant d'objets non autorisés ou non identifiés", a déclaré Scott Bray, le directeur adjoint du renseignement pour l'US Navy. Le responsable a attribué cette hausse "aux efforts considérables" de l'armée américaine consacrés à "déstigmatiser l'acte de signaler les observations" et au progrès technologique.