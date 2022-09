Le Pentagone a-t-il mené des opérations de désinformation sur les réseaux sociaux ?

Le quotidien américain s'est notamment appuyé sur une étude réalisée par l'université de Stanford et la société d'analyse des réseaux sociaux Graphika, qui faisait état d'une centaine de comptes "d'origine inconnue" sur Facebook, Twitter et Instagram, ayant disséminé de la propagande anti-Russie, anti-Chine et anti-Iran entre 2017 et 2022. Des comptes qui auraient été créés par des unités spéciales de l'armée américaine, selon les propos d'une source gouvernementale anonyme citée par le Washington Post.