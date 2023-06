États-Unis : le plafond de la dette américaine en bonne voie pour être relevé

Le spectre d'un défaut des États-Unis sur sa dette, qui aurait des conséquences catastrophiques sur l'économie américaine et mondiale, s'éloigne un peu plus. Les élus de la Chambre des représentants ont adopté, mercredi 31 mai, à une très large majorité le texte visant à relever le plafond de la dette. Il doit désormais être adopté par le Sénat, qui devrait se prononcer rapidement. Le chef de la majorité démocrate, Chuck Schumer, a assuré un peu plus tôt dans la journée qu'il le soumettrait "aussi vite que possible" afin que "nous évitions le défaut de paiement".

Dans un communiqué, Joe Biden a qualifié le vote de "pas en avant essentiel afin de prévenir pour la toute première fois un défaut". Selon le président démocrate, ce résultat a été obtenu grâce à un "compromis des deux partis". De son côté, le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a estimé lors d'une conférence de presse que ce vote "plaçait le citoyen américain en priorité" en réalisant ce "qu'aucune mandature précédente n'avait réussi jusqu'ici" : réduire les dépenses fédérales. "Le vote de ce soir a permis d'adopter les plus importantes coupes budgétaires de l'histoire américaine", a-t-il insisté.