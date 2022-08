États-Unis : Hyperion, le plus grand arbre du monde, mis en danger par les réseaux sociaux

Les autorités ont donc décidé d'interdire d'accès tout le secteur, et de punir lourdement les contrevenants : 5.000 dollars d'amende et six mois de prison. "En tant que visiteur", sermonne le communiqué, "vous devez décider si vous voulez prendre part à la préservation de ce paysage unique, ou participer à sa destruction".

Les responsables du parc de Redwood rappellent aussi que l'arbre ne sera pas le plus haut du monde très longtemps : il est parvenu à sa taille maximale et ne peut que subir les assauts du temps, tandis qu'un autre sequoia, ailleurs dans ce parc vaste comme un département français, pourra un jour ou l'autre le dépasser. D'ailleurs, ce qui a empêché Hyperion d'atteindre exactement les 116 mètres, est l'action d'un insolent pic-vert, qui a rogné une trentaine de centimètres de sa branche la plus haute.