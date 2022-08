États-Unis : Joe Biden annonce un effacement partiel des emprunts étudiants

Mais parmi les démocrates, la mesure était débattue. À la suite du gel du remboursement des emprunts étudiants instauré depuis mars 2020 à cause de la pandémie, certains partisans de l'aile gauche du parti ont poussé pour un effacement total des dettes et l'instauration de la gratuité des études. Joe Biden était plus réservé et a plutôt promis, lors de sa campagne pour la présidentielle américaine, une mesure plus ciblée. C'est celle-ci qui est finalement passée, en plus de l'extension du gel des remboursements des emprunts jusqu'à la fin de l'année.