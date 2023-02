Joe Biden est "apte" à remplir ses fonctions, selon son médecin

Joe Biden en route pour une nouvelle campagne présidentielle ? Le chef d'État, qui a bouclé, ce jeudi 16 février, son bilan médical de routine, est "en bonne santé", "vigoureux" et "apte" à remplir ses fonctions, selon le rapport médical dressé par son médecin et rendu public jeudi par la Maison Blanche. Le praticien, qui a conduit une série d'examens, dont en particulier "un examen neurologique extrêmement détaillé", note seulement qu'une "lésion" a été enlevée de la poitrine du président et fera l'objet d'une biopsie.

Le président américain s'est rendu en début de journée à l'hôpital militaire Walter Reed, en proche banlieue de Washington, où il a passé près de trois heures pour effectuer les derniers examens de ce bilan.