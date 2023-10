États-Unis : le républicain Kevin McCarthy destitué du poste de chef de la Chambre des représentants

L'élu de Floride reproche principalement au ténor républicain d'avoir négocié avec les élus démocrates un budget provisoire pour financer l'administration fédérale, auquel s'opposaient de nombreux conservateurs. Il l'accuse aussi d'avoir conclu un "accord secret" avec le président Joe Biden sur une possible enveloppe pour l'Ukraine. Or l'aile droite du Parti républicain s'oppose vivement au déblocage de fonds supplémentaires pour Kiev, estimant que cet argent devrait plutôt servir à lutter contre la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Joe Biden a appelé dans la soirée les élus de la Chambre à élire rapidement un nouveau chef, face aux "défis urgents" auxquels font face les États-Unis. Mais la tâche s'annonce compliquée pour les républicains, qui se réuniront dans une semaine, mardi 10 octobre, pour se mettre d'accord sur un nouveau candidat. Un vote devrait avoir lieu le lendemain.