Le seul Français dans un couloir de la mort américain voit sa peine commuée

Dès août 2013, les avocats de Joseph Jean avaient remis en cause sa sentence : selon eux, leur client était atteint d'une déficience intellectuelle. Or, aux États-Unis, une personne ayant un handicap mental restreignant ses capacités intellectuelles ne peut pas être condamnée à mort, selon une décision rendue par la Cour suprême en 2002.

Après un long parcours judiciaire, neuropsychiatres, spécialistes du langage et témoins avaient tenté de convaincre lors d'une audience en décembre 2021 du bien-fondé de ce diagnostic. Dans sa décision ce jeudi, la cour d'appel du Texas leur donne raison. Les juges ont en effet estimé que le requérant avait réussi à prouver qu'il satisfaisait "les critères légaux et cliniques d'un diagnostic de trouble du développement intellectuel et est ainsi inéligible à la peine de mort". Ils ont donc commué "la peine de mort en prison à vie sans libération possible".