Le "syndrome de La Havane" pas lié à une puissance étrangère, selon le renseignement américain

D'après le Washington Post, qui a révélé l'information, sept agences gouvernementales ont examiné, au cours de ces dernières années, environ 1000 cas "d'incidents anormaux de santé". Cinq d'entre elles en ont conclu qu'il était "très improbable" que ces troubles aient été provoqués par une attaque délibérée. L'une des agences juge cette hypothèse comme "improbable" seulement, tandis qu'une autre s'abstient.

Cette conclusion semble aller à l'encontre d'un rapport d'experts publié il y a un an, selon lequel des ondes électromagnétiques pourraient avoir été, dans certains cas, à l'origine du mystérieux syndrome, soutenant ainsi la thèse d'attaques délibérées. Ces troubles de santé ont d'abord frappé des diplomates américains et canadiens en poste à Cuba en 2016, d'où son nom de "syndrome de La Havane". Ils ont ensuite été signalés ailleurs dans le monde (Chine, Allemagne, Australie, Russie, Autriche) et même à Washington.