États-Unis : le tracker AirTag d'Apple détourné par des maris ou ex-partenaires jaloux

C’est la découverte qu’a faite Alison Carney, en juin 2022. Cette chanteuse américaine a témoigné avoir trouvé dans son sac un AirTag qui n’était pas le sien et dont elle dit qu'Apple ne l’a jamais informée de la présence, en envoyant une notification sur son iPhone, comme il est normalement tenu de le faire lorsqu’un accessoire de ce type se trouve à proximité. Quand elle tombe sur le gadget, tout prend sens dans sa tête. Depuis la fin d'une tumultueuse histoire d’amour, elle dit recevoir des appels incessants et de nombreux messages de son ex-petit copain, qui vient même frapper à sa porte au milieu de la nuit quand il ne fait pas irruption dans le restaurant où elle dîne. "Lorsqu’on a retrouvé ce AirTag, c'est devenu évident que je n’étais pas folle. Je savais que quelqu’un me suivait", a déclaré à l’AFP la jeune femme qui vit à Washington. "Je me suis sentie violée. Je me suis isolée. J’ai arrêté de sortir", a-t-elle encore confié.

Le cas d’Alison Carney n’est pas isolé aux États-Unis. La dernière affaire en date remonte au 5 février à Irving, une petite commune au nord de Dallas au Texas. Robert Reeves, porte-parole de la police locale, a déclaré à l’AFP que le commissariat de la ville avait, à lui seul, déjà traité plusieurs affaires impliquant le fameux accessoire d'Apple, dans lesquelles la victime et son suiveur se connaissaient. Dans de rares cas, cela peut même virer au drame. Ainsi, en juin dernier, un homme de 26 ans a été tué par sa petite amie qui le suspectait de tromperie et suivait sa position avec un AirTag dans l'État de l'Indiana, selon des documents de justice. Dans d’autres faits-divers, des harceleurs se sont aussi servis de la balise pour pister des femmes seules. Il y a quelques mois, une enquête de Motherboard révélait que l’AirTag était impliqué dans 150 affaires traitées par les forces de police des États-Unis.